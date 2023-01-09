الدفاعات العراقية تسقط طائرة مسيرة فوق قاعدة عين الأسد الجوية

قالت مصادر عسكرية عراقية، أمس، إن أنظمة الدفاع في قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات أميركية اعترضت طائرة مسيرة وأسقطتها أثناء تحليقها فوق القاعدة.

وأضافت المصادر لـ«رويترز» أنه لم يتضح ما إذا كانت الطائرة المسيرة في مهمة استطلاع أم كانت تحمل متفجرات. إلى ذلك، أعادت السلطات العراقية فتح المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، أمس، في محاولة لتخفيف الازدحام المروري بالعاصمة، وذلك بعد إغلاقها وإعادة فتحها مرات عدة في السنوات الأخيرة.

وابتداء من الساعات الأولى من صباح أمس، أزالت السلطات العراقية نقاط التفتيش وفتحت الطرق والأنفاق الرئيسة بالمنطقة.

وقال مسؤولون إن ذلك سيسمح للسيارات بالمرور عبر المنطقة بينما سيتم حظر الشاحنات. وفي تصريحات لـ«أسوشيتدبرس»، قال المسؤول الأمني اللواء جاسم يحيى، إن المنطقة الخضراء التي تضم مباني الحكومة العراقية والسفارة الأميركية المترامية الأطراف، ستفتح يومياً 14 ساعة ابتداء من الخامسة صباحاً. وقال العميد بالمرور، محمد محمود، إن فتح المنطقة الخضراء جاء بأمر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لتسهيل وصول الناس إلى أعمالهم.