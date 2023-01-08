اليمن.. ميليشيات الحوثي تصعد والحكومة تتهمها بإفشال جهود السلام

جددت الحكومة اليمنية، اتهامها لميليشيات الحوثي الإرهابية، بوضع عراقيل أمام جهود توسيع وتثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار، فيما واصلت الميليشيات تصعيدها في جبهات القتال.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قوله، بأن الميليشيات الحوثية، تواصل وضع العراقيل أمام جهود توسيع وتثبيت هدنة وقف إطلاق النار، التي رعتها الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الميليشيات لم تنفذ أي من التزامها في إطار الهدنة الأممية، بما فيها فتح الطرق الرئيسة بين المحافظات، ورفع الحصار عن تعز، وتخصيص إيرادات المشتقات النفطية في ميناء الحديدة لدفع مرتبات الموظفين، ووصلت إلى مرحلة تقويض الهدنة وجهود السلام من خلال رفضها تمديد الهدنة في أكتوبر 2022، وشنها هجمات إرهابية على المنشآت والموانئ النفطية في شبوة وحضرموت.

من جانبه، أكد وزير الدفاع اليمني الفريق محسن الداعري، خلال لقائه قائد قوات التحالف في عدن العميد الركن حسين الحربي، نكث الميليشيات الحوثية بجميع العهود والمواثيق ورفضها للسلام، من خلال شنها هجمات إرهابية على المنشآت الحيوية ومواقع الجيش، عقب رفضها تمديد الهدنة.

وثمن الوزير الدعم السخي واللامحدود من الأشقاء في التحالف العربي، لليمن وقواته المسلحة التي تخوض معركة المصير المشترك في مواجهة الميليشيات.

وواصلت الميليشيات رفع تصعيدها القتالي في مختلف الجبهات، وقامت خلال الساعات القليلة الماضية بشن هجمات على مواقع الجيش والمقاومة والأعيان المدنية في مناطق يمنية عدة.

ففي الساحل الغربي، توقعت مصادر عسكرية شن ميليشيات الحوثي هجمات إرهابية وتنفيذ عمليات قرصنة ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن حجم ونوعية التعزيزات التي أرسلتها الميليشيات إلى سواحل اليمن الغربية تنذر بذلك.

وفي مأرب، أفشلت قوات الجيش والمقاومة، هجمات حوثية تجاه مواقعها في المحور الرملي الجنوبي تركزت أعنفها على منطقة "الأعيرف" في صحراء الجوبة، وفقا لمصادر ميدانية، مؤكدة إفشال جميع مخططات وهجمات الحوثي في المنطقة وتكبيد عناصرها خسائر كبيرة.

وفي تعز، جددت الميليشيات اليوم الأحد، قصفها مواقع الجيش والمقاومة والمناطق السكنية في الجبهة الشمالية للمدينة، طالت مواقع وأحياء مدنية في منطقتي "الدفاع الجوي وجبهة الزنوج"، ما دفع القوات للرد عليها.

وأكدت المصادر، استمرار عمليات استحداث المواقع وإرسال التعزيزات القتالية والأسلحة المختلفة من قبل الحوثيين، في جبهات محيط المدينة، في مؤشر لبدء تصعيد جديد تسعى الميليشيات لتدشينه في الأيام المقبلة.

وفي أبين، دمرت القوات المشتركة مرابض مدافع وأسلحة دفعت بها ميليشيات الحوثي نحو مواقع مستحدثة في جبهة ثرة الواقعة بين البيضاء وأبين.

وذكرت مصادر عسكرية ، أن القوات المرابطة في ثره رصدت تحركات حوثية في ميمنة الجبهة، تمثلت باستحداث مواقع ونشر قناصة وأسلحة ثقيلة، حيث تم استهدافها وتدميرها بدقة عالية، وإفشال مخططات الحوثية شن هجمات تجاه المناطق المحررة في أبين.

وفي الضالع، أفشلت القوات المشتركة والجنوبية، هجمات ومحاولات تسلل لعناصر ميليشيات الحوثي تجاه مواقعها في جبهة مريس شمال المحافظة، وفقا لمصادر ميدانية، مؤكدة التصدي لتلك الهجمات وإفشال محاولات التسلل التي تركزت في القهرة والزيلة، شمال جبهة مريس.

وفي صعدة، دكت مدفعية الجيش تعزيزات حوثية كانت في طريقها نحو مواقع متقدمة في مدينة شدا الحدودية مع السعودية، ما أدى لمقتل عنصر حوثي وإصابة آخر.