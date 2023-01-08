إسرائيل تسحب بطاقة الـ"VIP" من وزير الخارجية الفلسطيني

ألغت إسرائيل اليوم الأحد بطاقة خاصة بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي تسهل تحركاته في الضفة الغربية ،وسط تدابير انتقامية من تحرك فلسطيني لمطالبة محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي في الصراع المستمر منذ عقود.

وقال مكتب وزير الخارجية إن حرس الحدود الإسرائيلي صادروا بطاقة الشخصيات المهمة الـ"VIP" الخاصة بالمالكي لدى عبوره إلى الضفة الغربية قادما من الأردن.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية ما حدث ووصفه بأنه جزء من تنفيذ قرار حكومي صادر يوم الجمعة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات لمجلس الوزراء نقلها التلفزيون إن القرار تضمن "عقوبات على شخصيات فلسطينية بارزة" وإجراءات أخرى.

وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس السبت أن بطاقات الشخصيات المهمة لثلاثة مسؤولين فلسطينيين كبار آخرين ألغيت ردا على زيارتهم الأسير الذي أفرج عنه بعدما قضى 40 عاما في السجن لقتله جنديا إسرائيليا.

وتسهل البطاقات، التي تصدر بموجب اتفاقات مؤقتة مع إسرائيل تعود لتسعينيات القرن الماضي، التحرك عبر حدود الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل مع الأردن ومن الأراضي التي يديرها الفلسطينيون إلى داخل إسرائيل.

وقال أحمد الديك مساعد المالكي لرويترز "وزير الخارجية سوف يواصل عمله وحركته الدبلوماسية بهذه البطاقة أو بدونها".

وصادرت إسرائيل بطاقة الشخصيات المهمة الخاصة بالمالكي في 2021 بعد عودته من اجتماع للمحكمة الجنائية الدولية. ولم يتضح على الفور متى استعاد البطاقة أو سبب استعادتها.

وبناء على مناشدة قدمها الفلسطينيون طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية يوم 30 ديسمبر إبداء الرأي في التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

