قتيل وجريح في إطلاق نار في ثكنة عسكرية بالنمسا

ذكر متحدث باسم وزارة الدفاع النمساوية أن جندياً لقي حتفه وأصيب آخر بعد تبادل لإطلاق النار في ثكنات قاعدة جوية ببلدة فينر نويشتات النمساوية أمس.

وكتب مايكل باور المتحدث باسم الوزارة على تويتر «قُتل الحارس وأصيب جندي آخر في تبادل لإطلاق النار قبل السابعة بقليل صباح الجمعة في الثكنة الجوية بمدينة فينر نويشتات».

وقال باور، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن الجندي أطلق عدة أعيرة نارية من بندقية هجومية داخل الثكنة العسكرية بمطار المدينة، قبل أن يطلق الأعلى رتبة منه النار عليه من مسدس.

وأفادت وكالة الأنباء النمساوية بأن الجندي الذي كان في نوبة الحراسة فتح النار أثناء جدال فيما يبدو وأن الجندي الأعلى رتبة أطلق عليه الرصاص.