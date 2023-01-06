لبنان: توجيه اتهامات لـ 7 في قتل جندي «السلام»

وجّهت محكمة عسكرية في لبنان، أمس، اتهامات رسمية لسبعة متهمين في هجوم وقع الشهر الماضي، وأدى إلى مقتل جندي أيرلندي من قوات حفظ السلام، التابعة للأمم المتحدة، عندما نصبت مجموعة مسلحة من سكان محليين كميناً لقافلته وفتحت النار عليها، وفقاً لمسؤولين.

وقع إطلاق النار قرب بلدة العاقبية في جنوب لبنان، وتسبب في مقتل الجندي شون روني (24 عاماً)، من نيوتاونكانينغهام في أيرلندا، كما أصيب بجروح خطرة الجندي شاين كيرني (22 عاماً). وأجلي الجندي المصاب طبياً على الفور من لبنان إلى أيرلندا. وأصيب جنديان أيرلنديان آخران كانا في المركبة نفسها، بجروح.

في أواخر ديسمبر، ألقى الجيش اللبناني القبض على مشتبه فيه، وجهت اتهامات إلى الرجل وستة أشخاص آخرين.