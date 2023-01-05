العليمي يؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في ضمان حل عادل وشامل للقضية اليمنية

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، خلال لقائه اليوم كل على حده مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ، والمبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ، أهمية دور الامم المتحدة في ضمان حل عادل وشامل للقضية اليمنية وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا.

ووفقا لوكالة سبأ الرسمية، فقد أكد العليمي التزام المجلس، والحكومة اليمنية، بنهج السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها، فضلا عن أهمية دور المجتمع الدولي في ردع التهديدات الإرهابية الحوثية، والتدخلات السافرة للنظام الإيراني في الشأن اليمني، من خلال إرسال المزيد من شحنات الأسلحة المحظورة دوليا، في مسعى لتحويل اليمن إلى نقطة تهديد للأمن والسلم الدوليين.

وكانت الخارجية الأميركية ذكرت ان مبعوثها الخاص لليمن تيم ليندركينغ، بحث مع مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ، في العاصمة الاردنية عمان، جهود عملية السلام وتجديد الهدنة في اليمن، والدفع بها نحو سلام شامل.

وأشارت في بيان لها، إلى أن التسوية السياسية اليمنية هي الخيار الوحيد الذي يمكن أن تجلب الراحة، وأن العمل العسكري سيجلب معاناة أكبر لليمنيين، وحثت الأطراف اليمنية على التسريع في التواصل لتسوية سياسية تنهي الصراع.

وتزامنت تحركات المبعوثين الأممي والاميركي لليمن، مع تصاعد الأعمال القتالية لميليشيات الحوثي في جبهات عدة، أخطرها القريبة من منابع النفط والغاز والموانئ.