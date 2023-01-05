بشار الأسد يستقبل عبدالله بن زايد في دمشق

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في دمشق، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى سورية.

ونقل سموه للرئيس السوري خلال اللقاء تحيات كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتمنياتهما للجمهورية العربية السورية الشقيقة وشعبها مزيداً من الاستقرار والتقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل الرئيس بشار الأسد سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من الازدهار والتطور والرخاء. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسورية، وسبل تعزيزها وتنميتها من خلال التعاون المشترك على المستويات كافة، وفي مختلف الأصعدة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطورات الأوضاع في سورية ومنطقة الشرق الأوسط. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، التزام وحرص دولة الإمارات على دعم الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، يعيد أمن واستقرار ووحدة سورية الشقيقة، ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق في التنمية والتطور والرخاء.

وأشاد سموه بالزيارة الرسمية الأخيرة للأسد إلى دولة الإمارات في شهر مارس 2022، ولقائه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والتي أتت في إطار الحرص المشترك على مواصلة التشاور الأخوي بين البلدين، لبحث العلاقات الثنائية، وتنسيق المواقف حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

• عبدالله بن زايد أكد التزام وحرص الإمارات على دعم الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.