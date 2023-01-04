معارك عنيفة بين الجيش اليمني والميليشيات في تعز

شهدت محافظة تعز معارك عنيفة بين الجيش اليمني والميليشيات الحوثية، فيما أفادت مصادر عسكرية يمنية، بوجود تحركات قتالية لعناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية في محيط جبهات محافظتي لحج والضالع.

وذكرت المصادر أن تعزيزات قتالية للميليشيات وصلت خلال الساعات القليلة الماضية إلى جبهات شمال لحج، تضم أسلحة متنوعة، إلى جانب المئات من العناصر الحوثية، فضلاً عن وصول تعزيزات حوثية مماثلة إلى شمال غرب محافظة الضالع.

وفي تعز، شنت ميليشيات الحوثي هجمات متفرقة على مواقع الجيش اليمني والمقاومة والأعيان المدنية في المناطق الشرقية للمدينة تركزت أعنفها في "عقبة منيف"، وتمكنت القوات والمقاومة من التصدي للهجمات الحوثية.

وفي الساحل الغربي، أكدت مصادر ميدانية وصول المزيد من التعزيزات القتالية الحوثية إلى مناطق التماس في جنوب الحديدة، تضم قواعد صاروخية وطائرات مسيرة.

وفي صعدة، بدأت القبائل في مديرية "غمر" تحركات واسعة ضد ميليشيات الحوثي، التي مارست ضد أبناء المديرية تنكيلاً واسعاً خلال الفترة الماضية.

وفي إب، اندلعت اشتباكات مسلحة، بين أبناء القبائل وعناصر حوثية في قرية "المشاعبة" بمنطقة "مفرق ميتم"، بسبب إحراق عناصر حوثية ممتلكات تابعة لأبناء المنطقة، بينها سيارات مدنية.