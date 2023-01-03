12 دولة تفرض قيوداً على الوافدين من الصين بسبب «كورونا»

قررت 12 دولة فرض تدابير جديدة لمكافحة فيروس «كورونا» على المسافرين القادمين من الصين، الدولة التي شهدت ارتفاعاً في عدد الاصابات منذ قرارها تخفيف سياستها الصحية الصارمة.

ومن المتوقع ارتفاع عدد المسافرين المغادرين والقادمين إلى الصين منذ أن أعلنت بكين الغاء الحجر الصحي الالزامي عند الوصول إلى مطاراتها اعتباراً من الأحد، وهو آخر إجراء ضمن سياستها «صفر كوفيد».

والبلدان التي فرضت إبراز اختبار سلبي للفيروس أو قواعد أخرى عند القدوم من الصين هي الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وأستراليا وكندا والمملكة المتحدة وإسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية والهند والمغرب.