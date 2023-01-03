اليابان: رصد طائرة مسيرة عسكرية صينية بالقرب من أوكيناوا

قالت وزارة الدفاع اليابانية إنها رصدت طائرة مسيرة عسكرية صينية بالقرب من جزيرتي أوكيناوا ومياكوجيما اليابانيتين في أول أيام العام الجديد.

وقالت الوزارة، في بيان في وقت متأخر، الأحد، إن طائرة الاستطلاع المسيرة، من طراز «دابليو زد-7»، حلقت من بحر الصين الشرقي باتجاه المحيط الهادئ قبل أن تحلق عائدة وتتجه غرباً، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. وأضاف البيان أن الطائرة لم تدخل المجال الجوي الياباني.

يأتي ذلك، في وقت أجرى وزير الخارجية الصيني الجديد تشين يانغ، محادثات مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، خلال اتصال هاتفي، حسبما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية الصينية.

ووفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء، تبادل الوزيران التهنئة بالعام الجديد، وقال تشين إنه يتطلع للحفاظ على علاقات عمل وثيقة مع بلينكن من أجل تحسين العلاقات الصينية الأميركية.