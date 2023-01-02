الميليشيات الحوثية تصعد هجماتها في 4 محافظات يمنية

جددت الميليشيات الحوثية قصفها على مواقع القوات المشتركة والجنوبية والأعيان المدنية في شمال محافظة الضالع باليمن، مع استمرار تصعيدها القتالي في جبهات مأرب والجوف وتعز.

وذكرت مصادر ميدانية في الضالع، أن ميليشيات الحوثي قصفت فجر اليوم، مقراً للقوات المشتركة والجنوبية في القطاع الخامس، ما أدى إلى إصابة ضابط وعدد من الجنود، مؤكدة الرد على الهجوم الحوثي بقصف مصادر النيران وتدميرها.

وفي مأرب، تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة، من إفشال تحركات حوثية في الجبهة الجنوبية للمحافظة، كانت تهدف من ورائها قطع إمدادات الجيش إلى جبهات المحور الرملي، كما أفشلت القوات عملية إرهابية لميليشيات الحوثي كانت تستهدف حركة المرور على الطريق الرابط بين محافظتي مأرب والجوف، من خلال زراعة كمية كبيرة من العبوات الناسفة التي يتم التحكم بها عن بعد، وتم القبض على عناصر حوثية متخصصة في زارعة الألغام.

وفي تعز، أقدمت الميليشيات على قصف مخيم للنازحين في منطقة "الحنايا" بالكدحة غرب المحافظة، ما تسبب في وقوع إصابات في أوساط الأطفال والنساء بالمخيم.

وفي أبين، أطلقت قوات الحزام الأمني عملية جديدة لاستكمال تطهير المحافظة من العناصر الإرهابية، فيما بدأت القوات الخاصة في حضرموت، حماية المنشآت الحيوية من هجمات الحوثيين الإرهابية، كالتي استهدفت ميناء الضبة خلال الفترة الأخيرة.