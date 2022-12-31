تفاصيل محادثات وزير الدفاع التركي مع نظيره السوري في موسكو

كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن أهم ما أكد عليه الجانب التركي في الاجتماع الأخير الذي عقد بين وزيري دفاع سورية وتركيا في موسكو للمرة الأولى منذ 11 عاما.

ونقلت صحيفة "صباح "التركية عن أكار قوله عقب الاجتماع الثلاثي مع وزيري الدفاع السوري والروسي مؤخرا "أكدنا في الاجتماع أننا نؤيد وحدة أراضي سورية وسيادتها، وهدفنا الوحيد هو محاربة الإرهاب. ولاحظنا أن ثلث سورية تسيطر عليه الجماعات الإرهابية" بحسب ما أوردته وكالة نوفوستي الروسية اليوم السبت.

وتابع أكار قائلا: "أوضحنا أن الجيش التركي موجود في سورية لمحاربة حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية و"داعش" وإرهابيين آخرين ولمنع الهجرة الجماعية".

وأوضح الوزير التركي، أنه من الطبيعي أن تأتي المفاوضات متأخرة جدا، بعد 11 عاما. "هناك العديد من العوامل والجهات الفاعلة هنا.. لا يمكنك أن تتوقع أن يتم تقرير كل شيء مرة واحدة في هذا الاجتماع. قلنا (للسوريين) إننا منعنا الممر الإرهابي وبالتالي ساهمنا في سلامتك الإقليمية".

وأشار الوزير التركي إلى أنه تم التأكيد على أهمية ضمان العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين إلى ديارهم.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن وزراء دفاع روسيا الاتحادية وسورية وتركيا، أجروا محادثات ثلاثية في موسكو لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار في سورية.