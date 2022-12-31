الهند تعلق أعمال التشييد والهدم في دلهي بسبب التلوث

قالت هيئة حكومية إن الهند علقت أنشطة التشييد والهدم في دلهي وحولها أمس، بعدما تدهورت جودة الهواء، وفي ظل توقعات بزيادة التدهور بسبب هدوء الرياح وظروف الطقس الأخرى. ويزداد تلوث الهواء في العاصمة الهندية كل شتاء، حيث تلعب درجات الحرارة المنخفضة وتباطؤ الرياح دوراً في التصاق انبعاثات المركبات واحتراق مخلفات المزارع والصناعات بالهواء.

ويعاني كثير من سكان دلهي البالغ عددهم 20 مليوناً مشكلات تنفسية حادة بين نوفمبر ويناير.

وقالت لجنة إدارة جودة الهواء في منطقة العاصمة الوطنية والمناطق المجاورة إن درجة جودة الهواء في دلهي، التي تشير إلى مستوى الجزيئات متناهية الصغر في الهواء، بلغت 399 أمس، لتندرج في فئة «رديء للغاية».