روسيا: لا وجود لشيشانيين عالقين على حدود البوسنة والهرسك مع كرواتيا

وصفت السفارة الروسية في سراييفو مزاعم الصحافة الغربية عن "شيشانيين عالقين على حدود البوسنة والهرسك مع كرواتيا بعد فرارهم من التعبئة في الجيش الروسي" بأنها "تهيّئات مغرضة".

ولم تعلق السفارة الروسية على هذه التقارير، ووفقاً لوكالة " نوفوستي"، وقالت في بيانها: "نحن نراقب تطورات الوضع عن كثب. كما أنه لم تردنا أي طلبات من المواطنين الروس بهذا الخصوص".

وقالت وسائل إعلام غربية أن العشرات من الشيشان الروس فروا من التعبئة العسكرية في روسيا، وعالقون الآن على الحدود بين البوسنة والهرسك وكرواتيا يريدون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.