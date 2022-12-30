قديروف: يجب محاكمة زيلينسكي في غروزني

صرح رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، خلال "البث المباشر" على تلفزيون الشيشان، أنه من الأفضل محاكمة رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، في غروزني عاصمة جمهورية الشيشان التابعة لروسيا الاتحادية، لأنه لن تكون هناك عدالة في كييف.

ووفقاً لموقع "شيشنيا توداي"، قال قاديروف: "من الأفضل محاكمة زيلينسكي في غروزني، لن تكون هناك عدالة في كييف. لذا يجب أن تسود العدالة. سنخرجه من مكانه ونريه المكان الذي يجب أن يكون فيه. دعونا نتخلص من هذه الفوضى بسرعة".