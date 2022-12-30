اليمن.. مقتل وإصابة 30 حوثياَ في الضالع

أكدت مصادر ميدانية يمنية في الضالع، مقتل وإصابة 30 حوثياً، في تصعيد الميليشيات القتالي في جبهات المحافظة خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن تصدي القوات المشتركة والجنوبية لعمليات الحوثي خلفت تلك الخسائر في صفوف الحوثيين.

وأشارت إلى أن، تصعيد الحوثيين تركز باتجاه مواقع المشتركة والجنوبية في "قطاع الثوخب، وحبيل يحيى"، شمال غرب المحافظة، حيث تم التصدي لهجمات ومحاولات تسلل العناصر الحوثية وتكبيدها خسائر كبيرة في صفوف عناصرها وعتادها القتالي.

وأفادت بأنه تم استهداف مواقع حوثية متقدمة في المنطقة، فضلاً عن استهداف تعزيزات وتحركات حوثية في طريق "القرين"، كانت في طريقها لتعزيز عناصرها الذين تم التنكيل بها في منطقة "صبيرة"، وعلى تخوم جبهات "الجب والفاخر"، شمال غربي مديرية قعطبة.