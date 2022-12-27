بوتين وشي يجريان محادثات قبل نهاية العام

قالت وكالة تاس الروسية للأنباء، أمس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ، قبل نهاية العام، لكنها لم تذكر تفاصيل عن موعد هذه المحادثات أو شكلها. ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن الجانبين سيعلنان التفاصيل في الوقت المناسب. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، عن بيسكوف، القول «في الواقع، يتم التحضير لهذا الاتصال».

ولم يذكر بيسكوف أي تفاصيل حول شكل المحادثات، وما إذا كانت عبر مكالمة هاتفية أو لقاء وجهاً لوجه. وتعتبر العلاقات بين البلدين جيدة، على الرغم من حرب روسيا ضد أوكرانيا.

ويقول الكرملين إنه لا يسعى للاتصال مع الغرب.

ونفى بيسكوف أنه يتم التحضير لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الأيام المقبلة. وقال المتحدث باسم بوتين أيضاً أنه لن تكون هناك أي تحيات بمناسبة العام الجديد للرئيس الأميركي جو بايدن.

يشار إلى أن آخر لقاء بين شي وبوتين كان في سبتمبر الماضي، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند بأوزبكستان.

كما استقبل الرئيس الصيني في بكين الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف الأسبوع الماضي.

وتتحدث الصين رسمياً لمصلحة حل دبلوماسي للحرب في أوكرانيا، لكن لم تبدر عنها إدانة للحرب، ولم تنضم إلى العقوبات الغربية ضد روسيا.