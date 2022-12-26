توجيه تهم القتل ومحاولة القتل على أساس عنصري للمشتبه به في هجوم باريس

قال مصدر قضائي فرنسي إنه تم إصدار لائحة اتهام بحقّ المشتبه في قتله ثلاثة أكراد وإصابة ثلاثة آخرين في باريس والذي أقرّ بأنه يكنّ "كراهية مرضيّة للأجانب".

وأوضح المصدر أن المشتبه به، وهو سائق قطار متقاعد يحمل الجنسية الفرنسية، وجه له قاضي التحقيق تهم القتل ومحاولة القتل على أساس العرق أو الإتنية أو البلد أو الدين، فضلا عن اتهامه بالحصول على أسلحة وحيازتها من دون رخصة.