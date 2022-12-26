كوريا الجنوبية تدفع بمقاتلات بعد اختراق طائرات مُسيرة مجالها الجوي

قال الجيش الكوري الجنوبي إن خمس طائرات مسيرة كورية شمالية اخترقت المجال الجوي لكوريا الجنوبية اليوم الاثنين وإن كوريا الجنوبية ردت بالدفع بمقاتلات وطائرات مروحية هجومية وإطلاق النار في محاولة لإسقاط الطائرات المسيرة التابعة لكوريا الشمالية.

وذكر مسؤول بجيش كوريا الجنوبية أن الجيش أرسل في إطار الرد طائرات مراقبة إلى كوريا الشمالية لتصوير معداتها العسكرية.

وقال لي سيونج، المسؤول الكوري الجنوبي في رئاسة الأركان المشتركة في إفادة: "هذا عمل استفزازي واضح من كوريا الشمالية التي اخترقت مجالنا الجوي".

وحلقت إحدى الطائرات المسيرة الخمسة فوق العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، بينما حلقت بقية الطائرات قرب الساحل الغربي.