بوتين يتهم الغرب بالسعي إلى تقسيم روسيا

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بالسعي إلى "تقسيم" ما وصفها بـ"روسيا التاريخية التي تشمل أوكرانيا" بعد أكثر من عشرة أشهر من الهجوم العسكري الذي شنّته بلاده على أوكرانيا.

وقال بوتين في مقابلة بث التلفزيون الروسي مقاطع منها: "كل شيء يستند إلى سياسة خصومنا الجيوسياسيين الذين يهدفون إلى تقسيم روسيا، روسيا التاريخية"، مؤكدا أن "هدف موسكو مختلف تماماً، وهو توحيد الشعب الروسي".

واستخدم بوتين مفهوم "روسيا التاريخية" للقول إنّ الأوكرانيين والروس شعب واحد.