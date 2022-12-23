جرحى إثر إطلاق نار في باريس

سُمع إطلاق عدة أعيرة نارية في وسط باريس حيث جرح عدد من الأشخاص قبل ظهر الجمعة فيما اعتقلت الشرطة رجلًا، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة.

وحدث إطلاق النار في شارع دانغيين في الدائرة العاشرة وسط العاصمة. وذكر مصدر في الشرطة أن الرجل المعتقل "يبلغ حوالي الستين من العمر". وقالت امرأة من متجر في مبنى مجاور، طلبت عدم كشف عن هويتها، لوكالة فرانس برس "سبع أو ثماني طلقات في الشارع، إنه أمر مخيف، بقينا محبوسين في الداخل".