الإمارات والمغرب تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية والعمل المشترك

قام وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، بزيارة عمل إلى المملكة المغربية، التقى خلالها رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، وعدداً من الوزراء في حكومة المغرب، وذلك بحضور سفير الدولة لدى المملكة المغربية، العصري سعيد أحمد الظاهري.

ونقل الجابر، في بداية الاجتماع، تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى المملكة المغربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً.

وأكّد خلال اللقاء مع رئيس الحكومة المغربية متانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين. كما تناول النقاش سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، وفرص الاستثمار والتعاون المشترك في عدد من المجالات الحيوية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تطوير العلاقات الأخوية والارتقاء بها إلى آفاق استراتيجية جديدة، والعمل على متابعة وتفعيل فرص التعاون في مختلف المجالات الصناعية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والسياحية، وغيرها من المجالات الحيوية التي تسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين.

والتقى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، خلال الزيارة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حيث ناقش الجانبان آخر مستجدات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى كلاً من وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، وتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا، وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حول هذه الموضوعات.

كما تضمنت المناقشات استعداد دولة الإمارات لاستضافة الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في عام 2023، وكيفية توحيد الجهود لضمان أمن الطاقة، وتعزيز العمل المناخي لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والمملكة المغربية، ارتفع خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022، ليبلغ 2.8 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 24%، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.

• الزيارة تأتي في إطار حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تطوير العلاقات الأخوية، والارتقاء بها إلى آفاق استراتيجية جديدة.