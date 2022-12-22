القراصنة الأوكرانيون يجمعون بيانات عن الجنود الروس

صرّح وزير التحول الرقمي الأوكراني، ميخايلو فيدوروف، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ للأنباء، أن القراصنة الموالين لأوكرانيا يجمعون معلومات استخباراتية عن أفراد الجيش الروسي للمساعدة في صناعة القرارات على أرض المعركة. وأضاف من مكتبه الكائن في وسط كييف، أن أعضاء ما يطلق عليهم جيش تكنولوجيا المعلومات الأوكراني، وهي فرقة متطوعة من خبراء الحاسب الآلي، يجمعون «كتاب الجلادين» لتصنيف الجنود الروس الذين يقتلون والذين يُزعم أنهم يعذبون الأوكرانيين. وقال فيدوروف إن الغرض من ذلك هو «أن يفهم الجميع من دخل أوكرانيا وقتل الأوكرانيين».

وقال: «التقنيات الحديثة تساعدنا في تحديد جرائم الحرب الروسية، مثل بصمة الوجه من خلال الذكاء الاصطناعي الذي يفك شفرات المعلومات من الكاميرات العامة».

وأضاف وزير التحول الرقمي الأوكراني أن مثل تلك البيانات تساعد أيضاً في اتخاذ القرارات على أرض المعركة. ورفض أن يقول بالتحديد كيف للقرصنة أن توجه عملية صنع القرار.