باكستان: مقتل جميع محتجزي الرهائن في مركز للشرطة

أعلن وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، مقتل جميع محتجزي الرهائن الـ33، أمس، في الهجوم الذي شنّته القوات الخاصة الباكستانية على مركز شرطة بانو في شمال غرب البلاد، بعدما سيطر عليه عناصر مفترضون في حركة طالبان الباكستانية.

وأضاف وزير الدفاع أن «العملية تمت بنجاح»، معلناً أن عنصرين في القوات الخاصة الباكستانية قتلاً أيضاً، وأصيب «ما بين 10 و15 شخصاً» في العملية، مؤكداً «تحرير جميع الرهائن».

وكان عناصر من قوات النخبة قد اقتحموا مركزاً للشرطة قرابة الظهر، بعدما نشبت خلافات بين محتجزي الرهائن حول كيفية التعامل مع أسراهم، وقد أفاد شهود بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف.

وكان محتجزو الرهائن، وهم معتقلون بشبهة الإرهاب، نجحوا الإثنين في الإفلات من سجانيهم، والسيطرة على مركز للشرطة، يطالبون بممر آمن إلى أفغانستان مقابل الإفراج عن الأسرى.