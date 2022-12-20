ترامب يتهم لجنة "هجوم الكابيتول" بالسعي لمنعه من الترشح لانتخابات 2024
اتّهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لجنة التحقيق النيابية في الهجوم على الكابيتول بالسعي لمنعه من الترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 من خلال توصيتها وزارة العدل الأميركية بتوجيه "اتّهامات زائفة" إليه.
وقال ترامب في منشور على منصّته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل": "كلّ هذه الأفعال الرامية لملاحقتي هي على غرار محاكمة عزلي.. محاولة حزبية لإقصائي أنا والحزب الجمهوري من الانتخابات الرئاسية المقبلة".
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