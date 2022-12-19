الميليشيات الحوثية تجدد هجماتها على جنوب مأرب

جددت ميليشيات الحوثي قصفها مواقع الجيش اليمني والمقاومة في جنوب محافظة مأرب، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة بما فيها المسيرات المفخخة، في إطار تصعيدها القتالي في جبهات مأرب بهدف اقتحام المناطق المحررة.

وذكرت مصادر ميدانية، أن الميليشيات تحاول بشتى الطرق الوصول إلى منابع النفط والغاز في مأرب، وحشدت لتحقيق ذلك كل إمكانياتها القتالية، مشيرة إلى أن القوات اليمنية والمقاومة أفشلت جميع المحاولات الحوثية خلال الفترة الماضية والتي تركزت في المحورين الرملي والجبلي في مأرب.

من جهة أخرى، أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، نزع 1408 ألغام وذخائر غير متفجرة من مخلفات الميليشيات خلال أسبوع، في المناطق المحررة.

وأشار بيان للمشروع، إلى أنه خلاله الفترة من مطلع ديسمبر الجاري تم نزع 2407 ألغام توزعت بين "103 لغم مضادة للدبابات و16 لغماً مضاداً للأفراد، و1259 ذخيرة غير متفجرة، و4عبوات ناسفة"، ليبلغ إجمالي الألغام والذخائر المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 377 ألفًا و608 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.