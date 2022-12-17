في عيد ميلاده.. البابا يمنح جائزة الأم تريزا لثلاثة من فاعلي الخير

احتفل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بعيد ميلاده السادس والثمانين اليوم السبت بمكافأة ثلاثة من فاعلي الخير، من بينهم رجل لا مأوى له يجعل لمشردين آخرين في الشوارع نصيبا من الصدقات التي يحصل عليها.

ومنح البابا جائزة الأم تريزا للثلاثة تقديرا للأشكال المختلفة من الأعمال الخيرية التي يقدمونها.

وكانت الراهبة، التي توفيت عام 1997، تعمل وسط أفقر الناس في الهند وأسست جمعية الإرساليات الخيرية.

وعرَّف الفاتيكان الرجل المشرد باسمه الأول فقط، جيان بييرو.

وتم تكريم الاثنين الآخرين وهما الأب الفرنسيسكاني حنا جلوف، وهو سوري يعمل في بلده، ورجل صناعة إيطالي يدعى سيلفانو بيدرولو يبذل جهودا لبناء المدارس وإيصال مياه الشرب النظيفة للفقراء في البلدان النامية.

وقدم البابا فرنسيس لهم الجائزة، وهي عبارة عن نموذج مصغر للكرة الأرضية داخل إطار مكعب الشكل وعليه صورة للأم تريزا وهي تحمل طفلا، في حفل أقيم في الفاتيكان.

وقبَّل البابا خلال الحفل يد الرجل المشرد، كما وضعت إحدى راهبات جمعية الإرساليات الخيرية إكليلا من الزهور حول عنق البابا.