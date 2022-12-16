ملك الأردن: التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة

دان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، الاعتداء الذي أدى إلى مقتل نائب مدير شرطة محافظة معان العقيد عبدالرزاق الدلابيح خلال التعامل مع أعمال شغب.

ونقل بيان، صادر عن الديوان الملكي، عن الملك قوله، خلال تقديمه واجب العزاء إلى أسرة وعشيرة الضابط القتيل في محافظة جرش، "هذا ابني وابن كل الأردنيين، ولن يهدأ لنا بال حتى ينال المجرم عقابه أمام العدالة على جريمته النكراء".

وأضاف الملك عبدالله الثاني "لن نقبل التطاول أو الاعتداء على نشامى أجهزتنا الأمنية الساهرين على أمن الوطن والمواطنين" و"سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين".

وأكد الملك أن "الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن ولن نسمح بذلك" وأن "مؤسسات الدولة ستتخذ كل الإجراءات لمحاسبة الخارجين عن القانون".

وأشار إلى "الحق في التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية ضمن القانون".