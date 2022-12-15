شولتس: بوتين أخطأ جميع أهدافه في حرب أوكرانيا

ذكر المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخطأ جميع أهدافه في الحرب على أوكرانيا. وقال شولتس في بيان حكومي أدلى به في البرلمان «بوندستاغ»، أمس: «لم تنجح أي واحدة من خطط بوتين»، مضيفاً أن «بوتين أخطأ التقدير على نحو جذري». وذكر شولتس أن بوتين اعتقد أن قواته ستجتاح أوكرانيا في غضون أيام، مضيفاً أن بوتين افترض أن أوروبا والغرب الديمقراطي منقسم بدرجة لن تمكنه من مساعدة أوكرانيا بشكل فعال. وقال شولتس: «كان يعتقد أنه يمكن أن يجفف تضامن أوروبا بإغلاق صنبور الغاز».