مقتل 3 عسكريين في انفجار عبوة ناسفة شمال بغداد

قتل ضابط عراقي وجنديان، وأصيب ثلاثة آخرين بجروح، اليوم الأربعاء، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم خلال عبورها على طريق في منطقة زراعية واقعة شمال بغداد، وفق ما أفاد بيان رسمي ومصدر أمني لفرانس برس.

ووقع الهجوم في منطقة الطارمية، وهي منطقة نائية تبعد نحو 30 كيلومتراً شمال العاصمة العراقية، وتجهد القوات الأمنية العراقية على تأمينها، حيث لا يزال فيها خلايا لتنظيم "داعش" الإرهابي.