الجيش الإسرائيلي يقتل فتاة فلسطينية في الضفة

قُتلت فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 16 عاماً، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية عسكرية في مدينة جنين في الضفة الغربية، فجر أمس، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة «مقتل الطفلة جنى مجدي عصام زكارنة (16 عاماً) بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها عليها جنود الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين». وذكرت وكالة «وفا» الفلسطينية للأنباء، أن الفتاة كانت على سطح منزلها في الحي الذي شهد عملية الجيش الإسرائيلي، وعثر على جثتها بعد انسحاب الجنود الإسرائيليين.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أن ثلاثة فلسطينيين آخرين أصيبوا بجروح مختلفة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال العملية.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه «على علم بالتقارير التي تتحدث عن مقتل فلسطينية، وإن الحادث قيد المراجعة»، وأكد توقيف ثلاثة أشخاص كانوا ملاحقين.

وقُتل أكثر من 40 فلسطينياً في منطقة جنين خلال عمليات للقوات الإسرائيلية منذ بداية العام، من بينهم أطفال لا يتجاوز عمر أحدهم 12 عاماً والصحافية شيرين أبوعاقلة.

إلى ذلك، حاصرت الزوارق الحربية الإسرائيلية، أمس، مركب صيد فلسطينياً في عرض البحر شمال قطاع غزة، وبحسب وكالة «شهاب» للأنباء فإن «الزوارق الحربية حاولت إغراق المركب المحاصر وسط إطلاق نار متقطع».