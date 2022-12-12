تواصل الجهود الأممية للتهدئة في اليمن

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ، تواصل جهود تجديد الهدنة في اليمن وتوسيعها وتحديد الخيارات المناسبة للمسار نحو تسوية أكثر شمولاً.

وقال خلال مشاركته عبر الإنترنت في فعاليات القمة النسوية الخامسة في عدن، إنه على اتصال دائم بجميع الأطراف لإيجاد حلول عاجلة تضع اليمن على طريق السلام العادل والمستدام.

ميدانياً، تصدت القوات المشتركة والجنوبية في الضالع لهجوم شنته ميليشيات الحوثي باتجاه مواقعها في جبهة الفاخر، شمال المحافظة، هو الثاني في أقل من 24 ساعة.

وأكدت المصادر أن الهجوم تزامن مع دفع الميليشيات بتعزيزات باتجاه الخطوط الأمامية في الجبهة ذاتها، في محاولة لإحراز تقدم ميداني، غير أنه تم التعامل معها بحزم، وسقط العديد من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح.

وفي حجة قتل طفل وأصيب اثنان آخران، اليوم الاثنين، بقصف طائرة مُسيرة تابعة لميليشيات الحوثي على قرية "الدير" بمديرية حيران، حيث تم استهداف طلاب كانوا في طريقهم إلى مدرسة السلام بالقرية، في جريمة حوثية جديدة تجاه المدنيين والأطفال.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" إن 11 ‎ألف طفل في اليمن سقطوا بين قتيل ومصاب منذ بداية الصراع قبل ثمانية أعوام.

إلى ذلك، وجه رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، محافظي حضرموت والجوف، للعمل على تعزيز الاصطفاف الواسع دعماً لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب الميليشيات الحوثية.

وشهدت عدن خلال الساعات الماضية، عملية نزول ميداني للجنة العسكرية والأمنية إلى المنطقة العسكرية الرابعة، لتنظيم وتعزيز القدرات العسكرية والأمنية بمختلف الوحدات والتشكيلات، وتوحيد وحشد الجهود والطاقات للتصدي للميليشيات الحوثية ومخططاتها التخريبية الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.