إردوغان يعلن الترشح للانتخابات التركية لآخر مرة العام المقبل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن حملته الانتخابية في العام المقبل لتولي منصب رئيس البلاد ستكون آخر مرة له كمرشح للمنصب.

وخلال حديث في مدينة سامسون بشمال تركيا، قال اردوغان (68 عاما) إنه سيسعى للحصول على دعم الأمة "للمرة الأخيرة" قبل تسليم السلطة إلى سياسيين أصغر سنا.

ويعتمد الرئيس التركي على نجاح حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو المقبل.