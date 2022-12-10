"أبطال السلام" يتسلمون جائزة نوبل للسلام في أوسلو

حظي نشطاء في مجال حقوق الإنسان من روسيا وأوكرانيا وبيلاروس بلقب "أبطال السلام" اليوم السبت لدى تسلمهم جائزة نوبل للسلام لهذا العام في أوسلو.

وجرى تكريم منظمة حقوق الإنسان الروسية المحظورة حاليا "ميموريال" و"مركز الحريات المدنية" من كييف ومحامي حقوق الإنسان البيلاروسي المسجون أليس بيالياتسكي، رئيس منظمة حقوق الإنسان فياسنا، بأهم جائزة سياسية في العالم. وكان قد تم الإعلان عن فوزهم بالجائزة في أكتوبر.

وتمكنت أولكساندرا رومانتسوفا، رئيسة مركز الحريات المدنية، ورئيس "ميموريال" يان راتشينسكي من استلام الميداليات والشهادات شخصيا في قاعة مدينة أولسو. أما بيالياتسكي، الذي كان في السجن لمدة عام ونصف، فقد مثلته زوجته ناتاليا بينتشوك.

وقالت لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة إنه تم تكريم الفائزين عن السنوات العديدة التي قضوها في انتقاد ممن هم في السلطة والدفاع عن الحريات المدنية الأساسية. وأوضحت أن هذه المجموعة خطت خطوات واسعة في توثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وإساءة استخدام السلطة.

وقالت رئيسة لجنة نوبل النرويجية بيريت رايس-أندرسن: "إنهم يظهرون معا أهمية المجتمع المدني للسلام والديمقراطية".