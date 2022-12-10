مقتل منفذ عملية احتجاز الرهائن على يد الشرطة في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية مقتل منفذ عملية احتجاز الرهائن السبت في مركز تجاري بدريسدن خلال عملية كبيرة نفذتها قوات الأمن.

ذكرت الشرطة في تغريدة "عملية احتجاز الرهائن في دريسدن انتهت" مضيفة "الوضع لم يعد يشكل خطراً".

وأوضخت الشرطة في بيان "خلال الهجوم وإطلاق سراح الرهائن أصيب الشاب البالغ 40 عاما بجروح أودت به".

وأضافت أنها قدمت الرعاية لشخصين "غير مصابين بجروح ظاهرة" بدون أن تكشف مزيدا من التفاصيل بشأن المشتبه به.

ورُفعت الإجراءات الأمنية التي اتخذت في وسط عاصمة أقليم ساكسونيا.

وكانت الشرطة قد قالت في وقت سابق إنها "على اتصال" بالمشتبه به، موضحة أن مجموعات التدخل و "التفاوض" كانت "موجودة أيضا في المكان".