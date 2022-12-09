حاكم الفجيرة يشارك في قمة الرياض "العربية ـ الصينية للتعاون والتنمية"

ترأس صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وفد الدولة إلى أعمال "قمة الرياض العربية ــ الصينية للتعاون والتنمية" التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك السعودية.

كما شارك في القمة، التي افتتحها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج، وممثلو عدد من الهيئات والمنظمات الدولية.

وتبحث القمة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في جميع المجالات وتوسيع آفاق التعاون التنموي والاقتصادي العربي - الصيني المشترك.