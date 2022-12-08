اليمن.. إعادة ترتيب الأوضاع العسكرية لمواجهة الحوثيين

بدأت في العاصمة اليمنية المؤقتة، عملية إعادة ترتيب الأوضاع العسكرية والأمنية وتوحيدها لمواجهة ميليشيات الحوثي، فيما واصلت التنديدات الدولية بمواقف الحوثيين الرافضة لمساعي السلام والعودة للهدنة الإنسانية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن اجتماعا عقد في عدن، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مع اللجنة الامنية والعسكرية برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، تم فيه تسليم التقرير النهائي للجنة العسكرية حول خطة النزول الميداني، إلى الرئيس العليمي، الذي حثهم على استكمال عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وتزامنت عملية الترتيبات في عدن، مع توقيع اليمن اتفاقية تعاون في المجال العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبشأن التحركات الدولية، أنهت بعثة الاتحاد الأوروبي زيارتها إلى عدن، بالتأكيد على استمرار دعمها لجميع الجهود الرامية لإحلال السلام وانهاء الانقلاب الحوثي، فضلاً عن مواصلة دعم أجندة الإصلاحات في اليمن.

من جهة أخرى، كشف تقرير حقوقي لـ "تحالف النساء من أجل السلام في اليمن"، عن ارتكاب الميليشيات الحوثية أكثر من 1893 واقعة اختطاف وتعذيب واغتصاب ضد النساء منذ 2017، تورط فيها قيادات ونافذين حوثيين.