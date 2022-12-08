وزير العدل ووزير الدفاع اليمني يوقعان اتفاقية في المجال الدفاعي ومواجهة الإرهاب

استقبل وزير العدل عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، نيابة عن وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، في مقر وزارة الدفاع في أبوظبي، اليوم معالي الفريق الركن محسن محمد الداعري وزير الدفاع في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

تم خلال اللقاء - الذي حضره وكيل وزارة الدفاع مطر سالم علي الظاهري - بحث علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في المجال الدفاعي والعسكري وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المشتركة، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها.

ووقع الجانبان اتفاقية لـ "التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب" التزاماً منهما بمبادئ المساواة والسيادة، وتلبية لرغبة الطرفين بالتعاون المتبادل لما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما وتأكيداً منهما على الأهمية التي يوليها الطرفان للحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار في الجمهورية اليمنية وتوافقاً مع الاتفاقيات الدولية والأعراف والمبادئ وقرارات القانون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني، وذلك لتعزيز الجهود والتعاون العسكري لمكافحة الإرهاب.

حضر اللقاء وتوقيع الاتفاقية عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع وأعضاء الوفد المرافق لوزير الدفاع اليمني.