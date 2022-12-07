بوتين: خطر اندلاع حرب نووية يتصاعد.. وروسيا لم "يصبها الجنون"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن خطر اندلاع حرب نووية يتصاعد، لكنه أكد أن روسيا لم "يصبها الجنون" وإنها تعتبر ترسانتها النووية رادعا دفاعيا ليس إلا.

لكن بوتين ذكر أن روسيا ستدافع عن أراضيها وحلفائها "بكل الوسائل المتاحة" مضيفا أن الولايات المتحدة، وليست روسيا، هي التي نشرت ما يسمى بالأسلحة النووية "التكتيكية" في دول أخرى.

وأقر الرئيس الروسي بأن النزاع في أوكرانيا "طويل"، مع إشادته ب"النتائج المهمة" التي تحققت، في إشارة إلى إعلانه ضم أربع مناطق أوكزانية.

وقال بوتين خلال اجتماع نقل التلفزيون وقائعه "بالتأكيد، إنها عملية طويلة"، قبل أن يشيد بـ"ظهور أراض جديدة" وبـ"نتيجة مهمة بالنسبة إلى روسيا".