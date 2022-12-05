اليمن.. الميليشيات الحوثية تصعد بـ "المسيرات" في تعز

شنت ميليشيات الحوثي هجوما بالمسيرات، تجاه مواقع الجيش اليمني والمقاومة في جبهات غرب تعز، في إطار تصعيدها القتالي في جبهات القتال، بالتزامن مع افشالها لجهود دولية من أجل العودة للهدنة الإنسانية التي ترعها الأمم المتحدة.

وذكرت مصادر ميدانية، أن الميليشيات قصفت مواقع الجيش والمقاومة، في قرية الممطار بمنقطة الكويحة، بمديرية مقبنة غرب تعز، بالمسيرات المفخخة، تمكنت دفاعات القوات من إسقاط إحداها، وأجبرت البقية على مغادرة سماء المنطقة.

وأفادت المصادر، بأن الميليشيات عاودت قصف المنطقة بالمدفعية الثقيلة طالت قرى سكنية، ما دفع القوات للرد على الهجمات الحوثية وتكبيدها خسائر كبيرة.

وفي شمال المدينة، تمكنت قوات الجيش والمقاومة من إحباط محاولة تسلل لعناصر حوثية، تجاه أطراف المطار القديم، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوف العناصر المتسللة.

يأتي ذلك عقب لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، برئيس الفريق السياسي والعسكري لدعم المجلس عبدالهادي بن جبران آل مالح، حيث تم بحث التصعيد الحوثي على المنشآت النفطية والاقتصادية وتداعياته الإنسانية وعلى حرية الملاحة والسلم والأمن الدوليين.

وكان رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، أكد في تصريح صحافي، ان الوقت حان لاستكمال تحرير الحديدة، وتأمين الموانئ لمنع عمليات تهريب الأسلحة من "الصواريخ والمسيرات"، التي تصل الميليشيات من خارج اليمن.