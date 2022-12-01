وكالة: ثلاث بعثات دبلوماسية أوكرانية تتلقى رسائل تهديد

نقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية للأنباء عن مسؤول كبير قوله اليوم الخميس إن ثلاث بعثات دبلوماسية أوكرانية تلقت رسائل تهديد مغموسة بسائل أحمر، وذلك بعد يوم من انفجار طرد ملغوم في سفارة بلاده في إسبانيا.

وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، وصف هذه الحوادث بأنها محاولة لترهيب الدبلوماسيين الأوكرانيين.

ونسبت إليه قوله للتلفزيون الوطني "إذا بدأوا بالفعل في مهاجمة السفارات، فهذا يعني أنهم يخافون منا ويحاولون إيقافنا".

وقال "كان داخل هذه الرسائل تهديد رمزي لأوكرانيا. كانت جميع الأظرف مغموسة بسائل أحمر وقت استلامها"، وأحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وانفجر طرد كان موجها إلى السفير الأوكراني لدى إسبانيا في السفارة في مدريد أمس الأربعاء أثناء قيام مسؤول أمني بفحصه، مما تسبب في إصابته بجروح طفيفة.

وبدا أن سفير أوكرانيا في إسبانيا، سيرهي بوهورلتسيف، يشير بأصابع الاتهام إلى روسيا.