اليمن.. تصعيد جديد للميليشيات بالمسيرات تجاه المحافظات النفطية

واصلت ميليشيات الحوثي تصعيدها القتالي بالطائرات المسيرة، وشنت هجمات على محافظتي مأرب وشبوة خلال الساعات القليلة الماضية، وفقاً لمصادر ميدانية وأخرى محلية.

وذكرت المصادر في مأرب، أن الميليشيات قصفت منطقة "الحدبا" في مديرية الوادي بمسيرة مفخخة، أدت لمقتل وإصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال ونساء.

في الأثناء، قتل طفلين وأصيب ثالث، جراء انفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي في مديرية رحبة جنوب محافظة مأرب.

وفي شبوة، أفادت المصادر بتمكن قوات ألوية العمالقة الجنوبية من اسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات تجاه مواقعها في المحافظة.

وكانت مصادر حكومية، أكدت وقوفها في وجه الهجمات الحوثية بالمسيرات التي تهدد المنشآت النفطية في شبوة ومأرب وحضرموت، مشيرة إلى استمرار تهديد الحوثيين للملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي.

وأكدت استكمال رفع الجاهزية العسكرية والأمنية للتعامل مع الهجمات الحوثية في مختلف المحافظات ومناطق التماس، لافتة إلى ذاهب الحكومة اليمنية إلى خيارات صعبة للتعامل مع هجمات وتهديدات ميليشيات الحوثي.

من جانبه، أشار الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي في تصريحات صحفية، إلى أن الميليشيات "تحضر لشن هجمات جديدة على الموانئ والمنشآت النفطية" في المحافظات النفطية اليمنية.

وكان المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، حذر اليوم الأربعاء، من حرب مدمرة في اليمن، داعياً إلى وقف الاستفزازات التصعيدية.

وأشار في "تغريدة" نشرها مكتب الشرق الأدنى في وزارة خارجية الولايات المتحدة على تويتر، بجهود سلطنة عمان لدفع السلام باليمن.

وشدد ليندركينغ على اغتنام الأطراف في اليمن هذه الفرصة ووقف الاستفزازات التي تدفع اليمن مرة أخرى إلى حرب مدمرة.