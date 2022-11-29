رئيس الدولة يستقبل وزير الداخلية التركي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم في مجلس قصر البحر، سليمان صويلو وزير الداخلية في جمهورية تركيا الصديقة، يرافقه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة بالوزير التركي الذي نقل إلى سموه تحيات رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، وأطيب أمنياته لسموه بالصحة والسعادة ولدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار، فيما حمله سموه نقل تحياته إلى الرئيس رجب طيب أردوغان وتمنياته لتركيا وشعبها الصديق مزيداً من التطور والرخاء.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة مع وزير الداخلية التركي علاقات التعاون بين دولة الإمارات وتركيا وسبل تعزيزها.