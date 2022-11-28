ألمانيا تعلن بدء المساعدات الشتوية لأوكرانيا

بدأ الصليب الأحمر الألماني المساعدات الشتوية في أوكرانيا، وأعلنت المنظمة اليوم الاثنين في برلين أنه بعد الدمار الهائل الذي لحق بإمدادات المياه والطاقة والتدفئة سيجرى دعم السكان بـ 7000 موقد للتدفئة والطهي و100 مولد كهرباء وأكثر من 20 نظام خزان متنقل.

وأوضحت المنظمة أنها تتيح عبر منظمتها الشقيقة "الصليب الأحمر الأوكراني" المواد والأموال لتمكين عمليات الإصلاح والمساعدة في ملاجئ النازحين داخليا والأسر.

وتركز المنظمة عند توزيع المعدات على المناطق التي تضررت بشدة بالهجمات الروسية وفي المناطق النائية للغاية.

وتدعم وزارة الخارجية الألمانية، من بين جهات أخرى، المنظمة في تقديم المساعدات الشتوية لأوكرانيا.

وأوضحت المنظمة أنه نظراً لتدفقات اللاجئين الجديدة المحتملة في أشهر الشتاء، تمت زيادة المخزونات في المركز اللوجستي في مدينة لوبلين البولندية بالتعاون مع الصليب الأحمر البولندي وتم تدبير إمدادات الإغاثة الطارئة لأكثر من 2000 شخص خلال فصل الشتاء، من بينها 2000 سرير في المخيم و5000 بطانية و2000 كيس نوم.