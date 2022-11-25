مباحثات سعودية يمنية في الرياض لمناقشة تداعيات الهجمات الحوثية

عقدت مباحثات عسكرية سعودية يمنية، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة تداعيات الهجمات الارهابية الحوثية على الموانئ والمنشآت النفطية، واستمرار تعثر جهود توسيع وتمديد الهدنة الإنسانية، إلى جانب تأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن اللقاء بحث "الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والجهود المستمرة من دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في عملية إعادة الأمل وسير العمليات العسكرية والإنسانية الجارية في اليمن".

وذكرت الوكالة السعودية، أن اللقاء استعرض "إيجاز عن الموقف الحالي لمناقشة الخطط العملياتية المستقبلية حسب ما يقتضيه الموقف الراهن، واستعراض سير العمليات العسكرية بدعم الجيش الوطني اليمني والجهود المشتركة والمبذولة في العمليات الجارية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن".

كما أشارت إلى أن هذه اللقاء، يأتي في "إطار التنسيقات والدعم المستمر من دول التحالف لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لدعم الحكومة اليمنية الشرعية والجيش الوطني اليمني".