الإمارات تستضيف اجتماع مجموعة الاستقرار للتحالف ضد «داعش»

استضافت دولة الإمارات اجتماع مجموعة الاستقرار للتحالف الدولي ضد «داعش»، برئاسة سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، وبقيادة مشتركة من دولة الإمارات وألمانيا والولايات المتحدة، وبحضور أعضاء المجموعة، والذي عقد بمقر أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بأبوظبي.

وركز الاجتماع على مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بدعم الاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم «داعش» الإرهابي في سورية والعراق، والاحتياجات التمويلية لإعادة دعم اللاجئين والنازحين في مخيمات الهول والجادة، وإعادة إدماجهم في المجتمع، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية مثل الطاقة وتوفير سبل العيش وفرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي.

وأكد الشامسي خلال كلمته الافتتاحية، أن دولة الإمارات عازمة على مواصلة مشاركتها في الجهود الدولية المبذولة لتحقيق متطلبات الاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم «داعش» الإرهابي في سورية والعراق، ضمن التحالف الدولي ضد «داعش»، والتي تهدف خلال المرحلة القادمة، إلى ضمان العودة الناجحة للنازحين واللاجئين إلى مجتمعاتهم بالمناطق المحررة.

وأشار الشامسي إلى أن الاجتماع يعد فرصة لمشاركة وجهات النظر، واستكشاف سبل جديدة للتعاون، وتوسيع جهود التحالف العالمي لهزيمة «داعش»، خاصة على المدى الطويل.