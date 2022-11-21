اليمن: ميليشيات الحوثي تصعد هجماتها في مأرب وتعز والجوف

صعدت ميليشيات الحوثي خلال الساعات القليلة الماضية من هجماتها على مواقع عسكرية ومدنية في جبهات "مأرب والجوف وتعز"، فيما شهدت مناطق سيطرتها انفلات أمني خاصة في محيط صنعاء.

وردت قوات الجيش اليمني والمقاومة، على التصعيد الحوثي بقصف مواقع وآليات للميليشيات، وأفشلت محاولة الحوثيين استحداث مواقع جديدة في مأرب.

وفي الجوف، أحبطت قوات الجيش اليمني والمقاومة، محاولات ميليشيات الحوثي، استحداث مواقع جديدة شرق مدينة الحزم باتجاه صحراء الريان، ودمرت آليات كانت تشق طرق وتسويات وبناء متاريس في المنطقة.

وفي تعز، قصفت الميليشيات الحوثية مواقع مدنية وعسكرية في الجبهة الشرقية والشمالية الشرقية للمدينة، ما دفع الجيش اليمني والمقاومة للرد على القصف باستهداف مواقع الحوثيين في تبة السلال ومعسكر الأمن المركزي.

وفي الجبهة الشمالية الغربية، شنت الميليشيات، قصفا مدفعيا على الأحياء السكنية بمنطقة المطار القديم في ظل استمرار المعارك في عدد من الجبهات المحيطة بالمدينة، وذكر مصدر عسكري أن القوات والمقاومة قامت بالرد والاشتباك مع الحوثيين في شارع الخمسين.

وفي صنعاء، أكدت مصادر مطلعة، تواصل الانفلات الأمني في مناطق سيطرة الحوثيين، ومنها شوارع وأحياء ومحيط صنعاء، مشيرة إلى انتشار قطاع الطرق الذين يمارسون عمليات قتل ونهب للسيارات والمسافرين في منطقة بلاد الروس جنوب صنعاء، وطريق الحديدة - صنعاء قبالة مديرية بني مطر، وواصلت الميليشيات فرض إتاوات وإجراءات تعسفية بحق المزارعين وتجار الفواكه، ومنها منع أي بيع لأي منتج زراعي في سوق ذهاب المركزي إلا عبر عناصرها.

وفي ذمار جنوب صنعاء، اقتحم مسلحين منزل وسط المدينة، ونهبوا محتوياته بعد الاعتداء على النساء والأطفال القاطنين في المسكن.