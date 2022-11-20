السيسي يلتقي أردوغان على هامش افتتاح كأس العالم

إلتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم في الدوحة نظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش افتتاح نهائيات كأس العالم في قطر.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون المصري أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل إلى قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم.

كما ذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية أن الرئيس رجب طيب أردوغان، وصل إلى الدوحة، للمشاركة في الافتتاح، تلبية لدعوة من أمير قطر.

