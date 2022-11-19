شاهد.. طائرة ركاب تصطدم بشاحنة عند إقلاعها وتشتعل في البيرو

اصطدمت طائرة ركاب عند إقلاعها بسيارة إطفاء في مطار ليما الدولي الجمعة مما أدى إلى اشتعال النيران في الطائرة وإجلاء الركاب ومقتل اثنين من رجال الإطفاء، كما أعلنت مصادر رسمية.

وقالت شركة "ليما إيربورت بارتنرز" المشغلة لمطار خورخي تشافيز أنها "تأسف بشدة لمصرع اثنين من أفراد فرقة الإطفاء الجوية التابعة لها في الحادث الذي وقع بين سيارة إطفاء وطائرة في الرحلة ال ايه 2213 من ليما إلى خولياكا" الواقعة بالقرب من الحدود مع بوليفيا.

وجرح في الحادث أيضا مسعف كان في سيارة رجال الإطفاء، حسب المسؤول الأمني أوريليو أوريليانا، موضحا أنه "في حالة حرجة بسبب إصابة في الرأس".

من جهتها، أكدت شركة الطيران "لاتام" التي تسيّر هذه الرحلة الداخلية أنه "لم يفقد أي من الركاب أو أفراد الطاقم حياته".

وكانت الطائرة تقل مئة راكب وراكبين وطاقما من ستة من أفراد.

#شاهد | لقطات متداولة تُظهر لحظة اصطدام طائرة ركاب بعربة إطفاء على المدرج في أثناء إقلاعها من المطار في ليما عاصمة #بيرو ما أسفر عن مقتل اثنين من رجال الإطفاء pic.twitter.com/VP14ozG4uY — TRT عربي (@TRTArabi) November 19, 2022

وعبر المدير العام لشركة لاتام في البيرو مانويل فان أورد في مؤتمر صحافي في المطار عن استغرابه وجود رجال إطفاء على مدرج الإقلاع، موضحا أن قائد الطائرة لم يبلغ بأي أمر غير عادي.

وقال "لم يتم الإبلاغ عن حالة طوارئ في الرحلة التي كانت في أفضل ظروف للإقلاع، وكان لديه الإذن للإقلاع ووجد شاحنة على المدرج لا نعرف ماذا كانت تفعل هناك".

واكدت وزارة النقل أيضا "وقوع حادث على مدرج مطار خورخي تشافيز". وقالت "بعد موت رجلي من فريق الإطفاء الجوي وجرح مسعف، يسعى مكتب المدعي العام إلى إثبات الوقائع قبل توجيه اتهامات محتملة بالقتل والتسبب بجروح".

وتظهر لقطات صورها شهود على الحادث وبثتها قنوات تلفزيونية الطائرة التي قالت مواقع تتبع الرحلات الجوية إنها من طراز "إيرباص ايه320"، وهي تنطلق بأقصى سرعة للإقلاع ثم تصطدم بشاحنة تمر بسرعة وتقطع الطريق أمامها.

وبما أن معدات الهبوط تضررت، واصلت الطائرة مسارها واحتكت بالمدرج بجناحها الأيمن مما تسبب بإطلاق شرارات. وعندما توقفت، انبعث دخان كثيف منها واشتعلت نيران.

وألغي عدد من الرحلات الجوية بينما تم تحويل رحلات أخرى إلى مطار بيسكو الواقع على بعد 250 كلم جنوب ليما. كما سجلت اضطراب في الرحلات الدولية ولا سيما مع أميركا الشمالية إذ إن ليما تعد منصة مهمة لحركة النقل في المنطقة.