20 قتيلاً بينهم 11 طفلاً في سقوط حافلة بواد في باكستان

قضى 20 شخصاً على الأقل أغلبيتهم من الأطفال، وأصيب 14 آخرون في تحطم حافلة صغيرة على طريق تضرر بفعل فيضانات الصيف في جنوب باكستان، على ما أعلنت الشرطة الباكستانية أمس.

وقال رئيس الإدارة المحلية فريد الدين مصطفى، إن الحافلة كانت تقل أكثر من 30 شخصاً، في زيارة إلى مزار صوفي بمنطقة «سهوان» بإقليم «السند».

ومن بين القتلى 11 طفلاً تراوح أعمارهم بين سنتين وثماني سنوات، كانوا على الأرجح يجلسون في حضن والديهم، وفق ما أوضح مسؤول الشرطة المحلية خادم حسين.

وأضاف أن الحافلة سقطت في الوادي العميق المملوء بالمياه، مضيفاً أن السائق لم يرَ اللافتة التي تشير إلى الانحراف عن الطريق.

ووقع الحادث في جزء من طريق سريع، كان مملوءاً بالمياه، خلال فيضانات مدمرة هذا الصيف.